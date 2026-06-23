Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Менеджер ресторана плюнула в еду клиентки и заразила ее герпесом

В США сотрудница ресторана заразила посетительницу герпесом, плюнув в ее сэндвич
Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

В США сотрудница ресторана плюнула в еду и заразила посетительницу герпесом, передает 10News.

Инцидент произошел в ресторане Arby's в Брокен-Боу, штат Оклахома. Аманда Хендрикс, работавшая в заведении менеджером, решила испортить блюдо одной из клиенток. По данным полиции, камеры наблюдения зафиксировали, как она наклонилась над сэндвичем и плюнула в еду перед тем, как передать заказ.

Пострадавшая Дженника Черч съела сэндвич, после чего у нее появились высыпания и болезненные язвы. Позже анализ показал наличие вируса герпеса полости рта. Женщина заявила, что произошедшее вызвало у нее сильный стресс и повлияло на жизнь семьи.

Черч и ее родственники подали гражданский иск против Хендрикс и сети Arby's. В иске утверждается, что другие сотрудники видели инцидент, но не вмешались и не остановили подачу еды.

Полиция обвиняет бывшего менеджера в тяжком преступлении, связанном с отравлением клиента. Какое наказание ей грозит, не уточняется.

Ранее в Пятигорске выросло число отравившихся в кафе паназиатской кухни.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Молодежь в России отказывается от алкоголя. Что сейчас пьют и курят россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!