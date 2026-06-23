Менеджер ресторана плюнула в еду клиентки и заразила ее герпесом

В США сотрудница ресторана заразила посетительницу герпесом, плюнув в ее сэндвич

В США сотрудница ресторана плюнула в еду и заразила посетительницу герпесом, передает 10News.

Инцидент произошел в ресторане Arby's в Брокен-Боу, штат Оклахома. Аманда Хендрикс, работавшая в заведении менеджером, решила испортить блюдо одной из клиенток. По данным полиции, камеры наблюдения зафиксировали, как она наклонилась над сэндвичем и плюнула в еду перед тем, как передать заказ.

Пострадавшая Дженника Черч съела сэндвич, после чего у нее появились высыпания и болезненные язвы. Позже анализ показал наличие вируса герпеса полости рта. Женщина заявила, что произошедшее вызвало у нее сильный стресс и повлияло на жизнь семьи.

Черч и ее родственники подали гражданский иск против Хендрикс и сети Arby's. В иске утверждается, что другие сотрудники видели инцидент, но не вмешались и не остановили подачу еды.

Полиция обвиняет бывшего менеджера в тяжком преступлении, связанном с отравлением клиента. Какое наказание ей грозит, не уточняется.

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