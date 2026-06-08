Россиянку, пропавшую на Пхукете, нашли в полицейском участке и госпитализировали

В Таиланде нашли россиянку, которая осталась без денег и пропала на Пхукете

В Таиланде нашли 25-летнюю москвичку Шанти Боровских, пропавшую на острове после череды неприятностей. Об этом РИА Новости рассказала лидер группы российских волонтеров Светлана Шерстобоева.

Шанти, пропавшая на Пхукете 1 июня, нашлась в полицейском участке после падения с высоты. До пропажи она лишилась работы маркетолога в местной компании, осталась без денег и падала в обморок от голода. Со слов переводчицы, которую полицейские вызвали для допроса задержанной, Шанти была задержана вечером 3 июня после того, как пробила крышу дома, упав с третьего этажа здания через дорогу от кондоминиума, где жила в съемной квартире. В полицию ее привезли хозяева пострадавшего жилища.

Девушка получила множественные порезы, но серьезных травм нет. Пока россиянка ничего не может объяснить из-за проблем с речью, которые могут быть связаны с травмой головы, полученной при ударе о крышу или пол дома. По словам Шерстобоевой, она находится в неадекватном состоянии, чего-то сильно боится, зрачки сильно расширены.

В настоящее время россиянка находится в больнице района Чалонг. Родные Шанти считают, что ей либо ввели вещество, изменяющее сознание, либо она сама его приняла, либо бежала из плена, где ее накачали. Когда девушка пропала, близкие предположили, что она могла попасть к вербовщикам мошеннических кол-центров в Мьянме и Камбодже, так как активно искала работу.

Ранее блогер-танцор из России без вести пропал в Таиланде.