В Кузбассе собака набросилась на ребенка, ехавшего на самокате

В Кузбассе малолетний мальчик пострадал из-за нападения собаки. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в городе Белово на улице Юбилейная. Мальчик ехал на самокате во дворе жилого дома и в этот момент на него напала собака, бегавшая там без владельца. Ребенок получил травмы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В данный момент детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого стая собак напала на двух подростков в Норильске. Несовершеннолетние самостоятельно обратились за помощью, вызвав службу спасения. Старший из них получил укушенные раны и оказался в больнице.

Ранее стая бродячих псов искусала девятилетнего мальчика возле школы в Иркутской области.