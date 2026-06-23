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Общество

Собака набросилась на ребенка, ехавшего на самокате в Кузбассе

В Кузбассе собака набросилась на ребенка, ехавшего на самокате
Telegram-канал «Типичное Белово»

В Кузбассе малолетний мальчик пострадал из-за нападения собаки. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в городе Белово на улице Юбилейная. Мальчик ехал на самокате во дворе жилого дома и в этот момент на него напала собака, бегавшая там без владельца. Ребенок получил травмы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В данный момент детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого стая собак напала на двух подростков в Норильске. Несовершеннолетние самостоятельно обратились за помощью, вызвав службу спасения. Старший из них получил укушенные раны и оказался в больнице.

Ранее стая бродячих псов искусала девятилетнего мальчика возле школы в Иркутской области.

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