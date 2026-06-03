Стая собак напала на двух подростков в Норильске

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело после нападения стаи собак на двух подростков, детям потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, двое подростков 12 и 13 лет гуляли в районе мемориалов на горе Шмидта. На них напала стая собак. Дети самостоятельно обратились за помощью, вызвав службу спасения. На место прибыли экстренные службы и бригада скорой помощи.

Старший ребенок получил укушенные раны и был госпитализирован. Врачи оказывают ему необходимую помощь, жизни мальчика ничего не угрожает. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проверку также проводит прокуратура края. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Приморском крае полуторагодовалый ребенок не выжил после нападения домашней сторожевой овчарки. Мальчик находился во дворе вместе со старшей сестрой и тронул миску с собачьей едой. Пес набросился на ребенка. Прибывшие на место медики пытались реанимировать полуторагодовалого мальчика, но спасти его не удалось.

Ранее владельца бультерьера, изуродовавшего лицо ребенку, задержали в Нижнекамске