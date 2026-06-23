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Общество

Россиянина поймали на сборе денег украинским террористам в Telegram

Ульяновское УФСБ сообщило об аресте местного жителя за финансирование терроризма

Жителю Ульяновска предъявлено обвинение в финансировании терроризма через Telegram, ему грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает местное информагентство «Улпресса» со ссылкой на официального представителя Управления ФСБ по Ульяновской области Анну Пшеничнову.

По ее словам, 49-летний мужчина является сторонником запрещенной в России украинской террористической организации. В своем личном аккаунте в мессенджере Telegram он разместил призыв собирать деньги на экипировку, оружие и боеприпасы для участников этой группировки, которые ведут боевые действия против российских военных.

Следственный отдел УФСБ возбудил в отношении ульяновца уголовное дело о содействии террористической деятельности в форме организации финансирования терроризма (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ). В случае признания виновным ему грозит лишение свободы на срок вплоть до пожизненного. Спецслужба опубликовала видеозапись с заседания суда, на котором мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее на Кубани поймали украинца, отправлявшего деньги командиру ВСУ для терактов.

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