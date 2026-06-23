Участники конкурса «Лидеры России. Политика» вошли в новый состав Общественной палаты РФ

Девять финалистов второго сезона конкурса «Лидеры России. Политика» вошли в новый, девятый состав Общественной палаты Российской Федерации. В числе 40 граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом и принявших предложение президента России Владимира Путина войти в новый состав палаты, оказался глава Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Козеев.

Еще трое финалистов конкурса вошли в состав Общественной палаты России от регионов. Так, директор Лаборатории новых технологий АНО «Экспертный институт социальных исследований» Александр Асафов был утвержден от Москвы, председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по инициативам поддержки участников специальной военной операции Александр Луконин — от Ульяновской области, а руководитель Комитета воинов Отечества Воронежской области Маргарита Масленникова — от Воронежской области. Их кандидатуры были поддержаны региональными общественными палатами.

Еще пять финалистов второго сезона конкурса вошли в новый состав Общественной палаты в качестве представителей некоммерческого сектора. Среди них глава благотворительного фонда «Добрые технологии» Георгий Волков, генеральный директор АНО «Экспертный центр – Проектный офис развития Арктики (ПОРА)» Максим Данькин, научный руководитель АНО «Центр правовой поддержки «СТОЛИЧНЫЙ»» Евгений Машаров, исполнительный директор Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова и директор Фонда развития производственных систем и промышленного туризма Тимур Сираев.

Комментируя свое назначение, Асафов отметил, что воспринимает работу в Общественной палате России как служение обществу и возможность помогать людям по всей стране.

«Я рад, что в моей судьбе продолжается это служение. Взаимодействие с другими членами Общественной палаты обогащает опыт», — поделился он.

Асафов добавил, что включение в состав палаты большого числа участников конкурса «Лидеры России. Политика» позволит эффективнее решать общественно значимые задачи благодаря уже сформированной командной работе. «Мы уже представляем собой слаженную команду и готовы помогать людям», — считает он.

Луконин подчеркнул, что значительную часть своего времени посвящает поддержке участников СВО и членов их семей. Масленникова, впервые вошедшая в состав палаты, назвала это решение большой честью и высокой ответственностью.