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Общество

Психолог объяснила, как реагировать, если ребенок напился на выпускном

Психолог Наумова: нет однозначного ответа, как поступить, если ребенок напился
Игорь Иванко/Агентство «Москва»

Нет готового алгоритма, как правильно поступить родителю, если ребенок напился на выпускном, заявила в беседе с «Газетой.Ru» детский психолог Наталья Наумова. Следует заранее обсудить намерения ребенка и не перегибать с наказанием, отметила она.

«Важно исходить из личных убеждений, заранее поговорить со своим ребенком и договориться о своих ожиданиях — узнать ожидания ребенка и обсудить эти вопросы до того, как выпускной начался. У каждого родителя есть свое представление, что такое хорошо, что такое плохо, и понятно, что у ребенка тоже они есть. И здесь только в диалоге можно прийти к наиболее лучшему решению для семьи. И тем не менее, конечно, это не полезно и важно не поддерживать детей в этом направлении. Но и в то же время наказывать и ругать — тут важно понять, что хочется родителю, какой воспитательный урок хочется преподнести ребенку. Надо понять цель, исходя из нее, уже действовать», — сказала эксперт.

Лишняя строгость может подорвать доверие между родителем и ребенком, отметила психолог.

«Важно помнить, что любое непоощрение, повышенное наказание, повышенная строгость приводит к тому, что ребенок перестает доверять своим родителям и отчуждается от них. И тогда, в нужный момент ребенок не придет за помощью к родителям. Я за доверительные, надежные, добрые, заботливые отношения, но при этом за границами. Если родители знают, что их ребенок может таким образом поступить, или сами опасаются, думают об этом, то лучше всего поговорить об этом, договориться с ребенком, и тогда выпускной пройдет весело, интересно, и без ущерба для здоровья ребенка», — заключила она.

Ранее сообщалось, что в России 27 июня ограничат продажу алкоголя в десятках регионов из-за выпускных.

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