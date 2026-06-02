Родителям объяснили, как не потерять ребенка в торговом центре

Офицер Туранов: родителям не следует отвлекаться на смартфоны в торговых центрах
Юрий Стрелец/РИА Новости

Начальник отдела организации охраны объектов, подлежащих обязательной охране Управления вневедомственной охраны столичного главка Росгвардии подполковник полиции Сергей Туранов в интервью «Радио 1» дал рекомендации, как не потерять детей в торговом центре.

Прежде всего, по его словам, находясь с ребенком в местах массового скопления людей, нельзя оставлять его одного — постоянно держать в поле зрения и не отвлекаться на мобильный телефон.

Он также посоветовал по возможности установить на смартфон приложение для отслеживания местоположения ребенка или приобрести GPS-брелок. Кроме того, необходимо объяснять детям, как пользоваться номером 112, выучить с ним домашний адрес, телефоны и данные родителей, а также рассказать, к кому обращаться за помощью.

«Самая частая причина, по которой ребенок теряется в городе, — буквально несколько секунд, пока родитель отвлекся на телефон или разговор. Нужно научить своих детей обращаться за помощью к кассирам, сотрудникам охраны, а также объяснить, что не стоит бояться сотрудников полиции и Росгвардии — они являются теми, кто может помочь и защитить», — подытожил Туранов.

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин до этого объяснил, как не потеряться в лесу в летний сезон. Он посоветовал предупредить близких о своих планах и оставить им информацию о возможном местоположении на случай, если человек заблудится.

Также эксперт порекомендовал иметь при себе GPS-трекер, который запоминает весь путь. Одежду в лес лучше носить яркую, чтобы спасателям было проще найти потерявшегося.

Ранее в Ленобласти служебный пес спас потерявшегося ребенка.

 
