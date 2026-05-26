Спасатель объяснил, как не потеряться в лесу в летний сезон

Спасатель Щетинин: перед походом в лес важно предупредить близких
Владимир Смирнов/РИА Новости

Перед походом в лес в летний сезон важно предупредить близких о своих планах и оставить им информацию о возможном местоположении на случай, если человек заблудится. Об этом «Москве 24» рассказал заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.

«Перед тем как идти, нужно примерно понимать, что это за место, иметь карту. Должен быть заряженный телефон, желательно взять с собой пауэрбанк. Также в рюкзак стоит положить бутылку питьевой воды и питательный батончик», — посоветовал эксперт.

По его словам, людям с хроническими заболеваниями важно взять с собой на прогулку лекарства. С собой также лучше взять компас и предварительно с помощью него определить, где находится север и по какому азимуту (угол, показывающий направление движения к выбранному объекту относительно севера) начать движение. На обратной дороге эксперт посоветовал выставить противоположный курс.

Щетинин также порекомендовал иметь при себе GPS-трекер, который запоминает весь путь. Одежду в лес лучше носить яркую, чтобы спасателям было проще найти потерявшегося.

Биолог МГУ имени М. В. Ломоносова (кафедра общей экологии и гидробиологии) Вадим Марьинский до этого говорил, что на прогулку в лес следует обязательно надевать штаны, и для верности заправлять их в носки.

Ранее сообщалось, что пятилетний ребенок потерялся во время прогулки с отцом и провел в лесу трое суток.

 
