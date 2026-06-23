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Общество

Массовая драка произошла во время заседания Совета старейшин Еревана

В Ереване на заседании подрались депутаты от правящей партии и оппозиции
Официальный YouTube-канал NEWS AM

На заседании Совета старейшин мэрии Еревана произошла массовая драка между представителями правящей фракции «Гражданский договор» и оппозиционного блока «Мать Армения». Об этом сообщает АрмИнфо.

Оппозиция обвинила правящую партию в предвыборных нарушениях, подкупе избирателей и фальсификации голосов. В ответ на критику вице-мэр Еревана Армен Памбухчян заявил, что лидер фракции «Мать Армения» Андраник Теванян проходит по делу о государственной измене, и призвал оппозиционеров воздержаться от подобных заявлений.

После выступления заместителя мэра Сурена Григоряна представители оппозиционной фракции начали с места выступать с резкой критикой партии — их призвали к порядку, но спор продолжился.

Далее вице-мэр заявил, что «спор можно продолжить за пределами зала заседаний», после чего словесный конфликт перерос в потасовку, а затем и в драку.

Член Совета старейшин от фракции «Мать Армения» Саргис Тер-Есаян, общаясь с журналистами после инцидента, заявил, что инициаторами драки стали представители «Гражданского договора». По его словам, на него одновременно набросились несколько человек, что характеризует методы работы правящей силы.

Для урегулирования ситуации в конфликт вмешались силовики, а также мэр Еревана Тигран Авинян.

Ранее армянская оппозиция пошла в суд с требованием отменить итоги выборов.

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