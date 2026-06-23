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Врач рассказала, в какое время лучше принимать лекарства от давления

Врач Селиванова: время для приема лекарств от давления определяют индивидуально
Shutterstock/FOTODOM

Обычно пациенты с гипертонией принимают лекарственные средства от давления в утреннее время. Однако в этом вопросе важен более персонализированный подход. Об этом kp.ru рассказала врач — клинический фармаколог, заведующая отделением клинической фармакологии Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского Любовь Селиванова.

По словам специалиста, согласно традиционному подходу, люди с гипертонией принимают лекарства от давления сразу после подъема с кровати. Именно в утреннее время вырабатывается максимальное количество гормонов стресса и чаще всего происходят проблемы с сердечно-сосудистой системой.

«Но сейчас мы стремимся к более персонализированному подходу. Поскольку по клинической практике видим: все люди разные, для некоторых характерны вечерние или ночные скачки высокого давления. Это обязательно нужно учитывать. В таких случаях лечащий врач может, например, разделить прием препаратов от давления: какую-то часть рекомендуют в вечернее время, а что-то — оставлять на утро», — объяснила врач.

Она подчеркнула, что самым оптимальным способом подбора подходящего времени для приема лекарств является суточный мониторинг артериального давления (СМАД). Для этого используется специальный прикрепляют прибор, который прикрепляют к телу пациента. Устройство автоматически измеряет давление через заранее заданные промежутки времени в течение 24 часов.

Терапевт, врач общей практики Елена Павлова до этого предупреждала, что большую часть лекарственных средств нельзя держать в холодильнике. По ее словам, многие препараты следует хранить в сухом и защищенном от света месте, температура в котором составляет от +15 до +25 градусов.

Ранее врач назвала необычный способ снизить давление без лекарств.

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