Россиянам объяснили, можно ли хранить лекарства в холодильнике

Большую часть лекарственных средств нельзя хранить в холодильнике, поскольку они рассчитаны на хранение при комнатной температуре. Об этом в разговоре с kp.ru предупредила терапевт, врач общей практики Елена Павлова.

По словам специалиста, большинство препаратов следует хранить в сухом и защищенном от света месте, температура в котором составляет от +15 до +25 градусов.

Врач предупредила, что холодильник является агрессивной средой для лекарств, которым вредят высокая влажность, перепады температур при открывании дверцы и образование конденсата.

«Влага проникает в блистер или внутрь таблетки, поэтому они начинаются крошится, покрываются налетом, порошки образуют комок. Активные вещества могут адсорбировать запахи продуктов, и вместо лекарства вы получите непредсказуемую химическую смесь», — объяснила она.

Однако существуют и средства, которые следует хранить именно в холодильнике. В этом месте нужно держать инсулины до вскрытия и открытый флакон, вакцины и сыворотки, антибиотики в виде приготовленных суспензий, некоторые пробиотики, отдельные гормональные препараты и интерфероны, глазные и ушные капли после вскрытия упаковки, а также ректальные и вагинальные свечи на жировых основах.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева до этого говорила, что дачная аптечка должна содержать в себе антигистаминные препараты, мазь с пантенолом и обезболивающие препараты с парацетамолом или ибупрофеном. Также в ней должны быть стерильные бинты, пластыри и клещедер.

Ранее врач составила список лекарств для пляжной аптечки.