Врач назвала необычный способ снизить давление без лекарств

Жевательная резинка после употребления свеклы, шпината или капусты может помочь снизить артериальное давление. Об этом британский диетолог Шарлотта Миллс из Университета Рединга рассказала в комментарии изданию The Telegraph.

По словам врача, листовая зелень и корнеплоды богаты нитратами — соединениями, которые в организме превращаются в вещества, расширяющие кровеносные сосуды. Благодаря этому улучшается кровоток, а давление может снижаться.

Миллс сослалась на недавнее исследование ученых из Королевского колледжа Лондона и Университета Рединга. Авторы работы обнаружили, что жевание резинки с сахаром после продуктов, богатых нитратами, повышает кислотность слюны и тем самым помогает организму эффективнее перерабатывать эти соединения. В результате гипотензивный эффект от овощей может усиливаться.

При этом эксперт предупредила, что использовать сладкую жевательную резинку как постоянное средство для контроля давления не стоит. По словам Миллс, ее чрезмерное употребление может негативно сказаться на здоровье зубов, а избыток сахара — и на состоянии сердечно-сосудистой системы.

Нутрициолог также подчеркнула, что такой способ может быть лишь дополнением к рациону, а не заменой полноценного лечения или других методов профилактики гипертонии. Медик напомнила, что игнорирование хронически повышенного давления может увеличить риск сердечных заболеваний, таких как атеросклероз коронарных артерий и инфаркт миокарда.

Ранее была названа проблема с сердцем, которую можно выявить при проверке пульса.