Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Стало известно о гигантских затратах россиян на переделку «дешевых зубов»

Стоматолог Агами: на переделку дешевых зубов россияне тратят в пять раз больше
Shutterstock

Россияне часто решаются на переделку некачественной работы стоматологов, причем обходится это им в пять раз дороже изначального ценника. Обычно так заканчиваются попытки пациентов сэкономить, рассказал в пресс-центре НСН стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами.

По его словам, 90% пациентов, которые приходят на переделку зубов, столкнулись с проблемами из-за выбора клиники и врача на основе стоимости услуг.

«Естественно, когда уже нарвался на некачественную работу, потом понимаешь, что надо искать клинику, где предлагают более правильные решения. Но люди часто хотят быстрый результат. Многие ведутся на рекламные обещания», — констатировал Агами.

Он подчеркнул, что переделка стоит очень дорого – как правило, цены поднимаются в пять раз от изначальных. Нередко причиной проблем является тот факт, что пациент думал об эстетике, но не учел вопрос здоровья и функциональности, из-за чего врачам приходится впоследствии снимать установленные конструкции. Это создает огромные риски, так как костная ткань становится тоньше, а врачам необходимо полностью менять все, что сделал недобросовестный стоматолог, заключил специалист.

До этого Михаил Агами сообщил, что «голливудская улыбка» с неестественно белоснежными зубами сегодня стала антитрендом. По его словам, многие пациенты решаются на переделки таких зубов, стремясь сделать их оттенок максимально естественным. При этом многие все же предпочитают ставить виниры, однако врачи стараются заранее смоделировать результат работы, чтобы пациент видел, что его ждет, подчеркнул стоматолог.

Ранее стало известно, от какой страны зависит производство зубных имплантов в России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Молодежь в России отказывается от алкоголя. Что сейчас пьют и курят россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!