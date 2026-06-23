Стало известно о гигантских затратах россиян на переделку «дешевых зубов»

Стоматолог Агами: на переделку дешевых зубов россияне тратят в пять раз больше

Россияне часто решаются на переделку некачественной работы стоматологов, причем обходится это им в пять раз дороже изначального ценника. Обычно так заканчиваются попытки пациентов сэкономить, рассказал в пресс-центре НСН стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами.

По его словам, 90% пациентов, которые приходят на переделку зубов, столкнулись с проблемами из-за выбора клиники и врача на основе стоимости услуг.

«Естественно, когда уже нарвался на некачественную работу, потом понимаешь, что надо искать клинику, где предлагают более правильные решения. Но люди часто хотят быстрый результат. Многие ведутся на рекламные обещания», — констатировал Агами.

Он подчеркнул, что переделка стоит очень дорого – как правило, цены поднимаются в пять раз от изначальных. Нередко причиной проблем является тот факт, что пациент думал об эстетике, но не учел вопрос здоровья и функциональности, из-за чего врачам приходится впоследствии снимать установленные конструкции. Это создает огромные риски, так как костная ткань становится тоньше, а врачам необходимо полностью менять все, что сделал недобросовестный стоматолог, заключил специалист.

До этого Михаил Агами сообщил, что «голливудская улыбка» с неестественно белоснежными зубами сегодня стала антитрендом. По его словам, многие пациенты решаются на переделки таких зубов, стремясь сделать их оттенок максимально естественным. При этом многие все же предпочитают ставить виниры, однако врачи стараются заранее смоделировать результат работы, чтобы пациент видел, что его ждет, подчеркнул стоматолог.

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