Стало известно, от какой страны зависит производство зубных имплантов в России

Сегодня российские стоматологические клиники по-прежнему зависят от поставок зубных имплантов из Германии. Речь идет о титановых основах, причем это лишь финальные доработки – сам материал сначала поставляется туда из России, заявила НСН медицинский директор Научно-Производственного Комплекса «АРТ Стомус» , стоматолог Елизавета Черновол.

Привезенный из Германии титан применяется для производства имплантов, причем как такового немецкого титана не существует – это российские поставки, которые дорабатываются до финальной стадии немецкими специалистами, объяснила врач.

«Некоторым пациентам, конечно, приятно слышать, что у нас до сих пор в ходу немецкие материалы, есть такой стереотип, но я надеюсь, что в скором времени мы этот вопрос решим», – отметила Черновол.

В то же время сообщалось, что стоматологические клиники начали массово переходить на китайское оборудование, заменившее поставки из Европы, прекратившиеся из-за санкций. Главврач стоматологии AMBC Михаил Агами подчеркнул, что по соотношению качества и цены оно не только ни в чем не уступает европейскому, но даже во многом превосходит его – Китай в направлении развития точных технологий совершил колоссальный рывок.

Ранее стало известно, что россияне начали массово переделывать голливудские улыбки.