«Главный антитренд»: россияне начали массово переделывать голливудские улыбки

Голливудская улыбка с неестественно белоснежными зубами сегодня стала антитрендом. Многие пациенты решаются на переделки таких зубов, стремясь сделать их оттенок максимально естественным, сообщил стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами.

«С точки зрения эстетики требование к белоснежным зубам пропало, мы движемся больше к естественности. Люди не хотят больше слишком белые зубы, сейчас нужен адекватный оттенок. Поэтому многие переделывают слишком белые зубы», — отметил он в в пресс-центре НСН.

По словам Агами, в эстетических вопросах стоматология движется в сторону более консервативного подхода, на фоне ажиотаж на белые зубы падает – люди больше не хотят выглядеть странно из-за неестественных улыбок. При этом многие все еще предпочитают ставить виниры, однако врачи стараются заранее смоделировать результат работы, чтобы пациент видел, что его ждет, заключил стоматолог.

До этого врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike Андрей Жук рассказал «Газете.Ru», что потемнение зубов с возрастом — естественный процесс, цвет меняется из-за сочетания факторов, которые накапливаются со временем, и многие из них можно контролировать. Среди таких факторов он выделил, в частности, истончение эмали, пигментацию и изменения внутри зуба. Полностью остановить потемнение нельзя, но замедлить процесс и контролировать внешний вид зубов реально, подчеркнул врач.

