Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

«Главный антитренд»: россияне начали массово переделывать голливудские улыбки

Стоматолог Агами: белые зубы – это уже антитренд, пациенты их переделывают
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Голливудская улыбка с неестественно белоснежными зубами сегодня стала антитрендом. Многие пациенты решаются на переделки таких зубов, стремясь сделать их оттенок максимально естественным, сообщил стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами.

«С точки зрения эстетики требование к белоснежным зубам пропало, мы движемся больше к естественности. Люди не хотят больше слишком белые зубы, сейчас нужен адекватный оттенок. Поэтому многие переделывают слишком белые зубы», — отметил он в в пресс-центре НСН.

По словам Агами, в эстетических вопросах стоматология движется в сторону более консервативного подхода, на фоне ажиотаж на белые зубы падает – люди больше не хотят выглядеть странно из-за неестественных улыбок. При этом многие все еще предпочитают ставить виниры, однако врачи стараются заранее смоделировать результат работы, чтобы пациент видел, что его ждет, заключил стоматолог.

До этого врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike Андрей Жук рассказал «Газете.Ru», что потемнение зубов с возрастом — естественный процесс, цвет меняется из-за сочетания факторов, которые накапливаются со временем, и многие из них можно контролировать. Среди таких факторов он выделил, в частности, истончение эмали, пигментацию и изменения внутри зуба. Полностью остановить потемнение нельзя, но замедлить процесс и контролировать внешний вид зубов реально, подчеркнул врач.

Ранее стоматолог объяснил, о чем говорит изменение цвета зубов и запах изо рта.

 
Теперь вы знаете
Инфляция покинула супермаркеты. Как (не) выросли цены с начала 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!