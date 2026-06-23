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Общество

Женщина не выжила во время операции по удалению филлеров из ягодиц

У пациентки остановилось сердце во время пластической операции в Колумбии
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В Колумбии женщина не выжила во время операции по удалению токсичных биополимеров из ягодиц. Об этом сообщает газета El Colombiano.

Несчастный случай произошел с 41-летней медсестрой Паулой Андреа Сандоваль, проживавшей в Нью-Йорке. Женщина решила сделать операцию по удалению биополимеров после того, как у нее возникли проблемы со здоровьем. Она приехала в Медельин на процедуру, за которую заплатила 38 млн колумбийских песо (818 тыс. рублей).

18 июня, примерно через 70 минут после начала операции, у нее возникло осложнение, приведшее к остановке сердечно-дыхательной деятельности. Несмотря на усилия врачей, которые более 40 минут пытались реанимировать пациентку, спасти ее жизнь не удалось. По данным местных властей, у женщины не было известных хронических заболеваний.

Сейчас обстоятельства случившегося проверяют здравоохранительные органы. Они изучают документы клиники, наличие лицензий и квалификацию персонала. Для установления точной причины назначено судебно-медицинское исследование.

Ранее в Архангельске врач погубил пациентку, удаляя ей грыжу.

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