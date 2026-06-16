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Наука

МРТ сердца может предсказать риск рака за годы до постановки диагноза

JAHA: МРТ сердца может выявить скрытые сигналы онкологических заболеваний
Shutterstock

Ученые из Калифорнийский университета в Лос-Анджелесе выяснили, что на МРТ сердца могут проявляться признаки повышенного риска некоторых видов рака за годы до постановки диагноза. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Heart Association (JAHA).

Исследователи проанализировали данные более шести тысяч взрослых в возрасте от 45 до 84 лет, у которых на момент начала наблюдений не было сердечно-сосудистых заболеваний. Всем участникам выполнили магнитно-резонансную томографию сердца, после чего за их здоровьем наблюдали в среднем 18 лет.

За время исследования рак был диагностирован примерно у 790 человек. Анализ показал, что определенные изменения в структуре и работе сердца были связаны с более высоким риском развития онкологических заболеваний в будущем.

Наиболее выраженная связь обнаружилась между изменениями в левом желудочке — главной насосной камере сердца — и риском рака молочной железы. У женщин с большей массой сердечной мышцы в этой области вероятность заболевания оказалась выше даже после учета возраста, массы тела, артериального давления и других факторов риска.

Еще одна закономерность касалась левого предсердия. У людей, у которых эта камера сердца сокращалась менее эффективно, чаще развивался колоректальный рак. Напротив, хорошая функция предсердия была связана с более низким риском заболевания.

Авторы отмечают, что речь идет не о прямой причинно-следственной связи. Полученные данные не доказывают, что изменения в сердце вызывают рак. Возможно, оба процесса имеют общие биологические механизмы или связаны с одними и теми же факторами повреждения тканей.

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