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Общество

Синоптик пообещал жаркое завершение июня в Москве

Синоптик Ильин: в Москве к концу июня потеплеет до +29°C
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Июнь в Московском регионе завершится жаркой погодой. Такой прогноз в беседе с RTVI дал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Источник. По словам специалиста, 23 и 24 июня в столичном регионе сохранится теплая, солнечная погода без осадков. При этом ожидается порывистый северо-западный ветер скоростью 5–10 м/с, местами его порывы будут достигать 10–15 м/с. В ночные часы температура составит +7...+12°C, атмосферное давление — около 746 мм ртутного столба.

С 25 июня погодные условия резко изменятся из-за прохождения холодного атмосферного фронта. Температура воздуха понизится до +15...+20°C, ожидаются облачность с редкими прояснениями и кратковременные дожди. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление в четверг снизится до 744 мм ртутного столба, а в пятницу, 26 июня, повысится до 750 мм.

Уже в субботу, 27 июня, погода начнет улучшаться. В Москве воздух прогреется до +23°C, по области ожидается +18...+23°C. Осадков не прогнозируется, ветер сменит направление на северное и ослабеет до 3–8 м/с.

В воскресенье, 28 июня, через регион пройдет теплый атмосферный фронт. По прогнозу синоптика, в Московской области ожидаются облачная погода с прояснениями и потепление до +23...+28°C. Ветер станет западным и ослабеет до 2–7 м/с. Ильин также сообщил, что ночью температура, вероятнее всего, не опустится ниже +9°C, а в Москве составит около +12...+14°C. Давление в эти дни снизится до 745 мм ртутного столба.

По прогнозу специалиста, 29 июня сохранится теплая погода без яркого солнца, местами возможны кратковременные дожди, а температура достигнет +22...+27°C. Во вторник, 30 июня, воздух может прогреться до +27...+29°C, ожидается солнечная погода.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил москвичей о похолодании и дождях.

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