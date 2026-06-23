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Общество

Мужчина арестован за незаконное разведение 300 питонов в квартире

SCMP: китаец держал 300 питонов в своей квартире и был арестован
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В Китае мужчина арестован за незаконное разведение 300 питонов в собственной квартире, пишет South China Morning Post. Дело было признано одним из крупнейших нарушений законодательства о защите редких и исчезающих видов животных в регионе.

Расследование началось в марте 2024 года после того, как пожилой житель города Тайчжоу обнаружил у подножия горы крупного питона. Мужчина сообщил о находке в полицию, поскольку такие змеи не обитают в данной местности.

Специалисты предположили, что рептилия могла сбежать от владельца. Во время расследования эксперты обратили внимание на важную деталь: питонам необходимы высокая температура и влажность, что требует значительных затрат электроэнергии. После анализа данных о потреблении электричества правоохранители вышли на местного жителя по фамилии Го.

Следствие установило, что мужчина жил один и на протяжении многих лет занимался разведением змей. Полицейские также выяснили, что ему регулярно доставляли посылки с кормовыми мышами, а в социальных сетях публиковал фотографии рептилий и косвенно намекал на их продажу.

Во время обыска квартиры сотрудники полиции обнаружили сотни пластиковых контейнеров со змеями. По данным следствия, жилое помещение фактически было переоборудовано под питомник: две спальни и гостиная использовались для содержания рептилий, а мебель была сосредоточена в одной комнате.

Всего в квартире Го изъяли 309 питонов. Позже всех животных передали в местный зоопарк. Сам мужчина рассказал, что приобрел первых четырех питонов еще в 2014 году и самостоятельно изучал методы их разведения. По его словам, он научился выводить змей различных окрасов и считал себя своего рода «создателем новых существ.

Следствие также установило, что Го вместе с сообщником по фамилии Ди успел продать около 80 питонов. В рамках дела был задержан и продавец, который изначально продал мужчине первых змей.

Ранее таможенники обнаружили в грузовике 39 питонов, которых хотели вывезти в Мексику.

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