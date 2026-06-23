«Транслировал все»: раскрыты подробности попытки убийства москвички по указу мошенников

Мошенники убедили троих жителей Москвы совершить кражу и убийство, транслируя происходящее на камеру. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, первой жертвой аферистов стала дочь главной пострадавшей. Неизвестные рассказали женщине, что кто-то взломал ее аккаунт на «Госуслугах» и отправил деньги с ее счета на нужды террористической организации.

Мошенники выманили у дочери данные о том, где ее мать хранит средства и вынудили оставить ключи в условленном месте.

Когда пенсионерка ушла из дома, к ней пришли 19-летний юноша и 16-летняя девушка, они оба также были под воздействием мошенников.

Школьница забрала из квартиры пожилой женщины 305 тысяч рублей. Юноша же дождался пенсионерку и напал с ножом и молотком.

«При этом транслировал все происходящее для своего куратора», – сообщается в публикации.

Пострадавшая смогла отбиться и спастись. Молодых людей задержали, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент они находятся под домашним арестом.

Ранее московский подросток отдал мошенникам ювелирку на 5 млн рублей, чтобы «спасти» родителей.