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Общество

Московский подросток отдал мошенникам ювелирку на 5 млн рублей, чтобы «спасти» родителей

В Москве подросток отдал мошенникам ювелирные украшения на 5 млн рублей

В Москве 15-летний школьник решил «спасти» родителей и отдал мошенникам ювелирку на 5 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по столице.

Все началось с того, что подростку стали звонить лжесотрудники ведомств. Аферисты сообщили, что его родители якобы подозреваются в преступлении. Чтобы «спасти» семью, школьника убедили отвезти драгоценности его матери в Филевский парк и спрятать.

Посылку с ценностями из тайника забрал 19-летний москвич. После этого он сдал изделия в скупку, а вырученные деньги отправил на криптокошелек своих кураторов.

Сотрудники правоохранительных органов задержали курьера. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщника преступников отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Сочи подросток распилил родительский сейф, чтобы отдать деньги мошенникам.

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