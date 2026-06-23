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Общество

Россиянин девять раз обворовывал магазины ради спиртного и рыбы для свиданий

В Нижегородской области мужчина девять раз обворовывал магазины ради свиданий
YARUNIV Studio/Shutterstock/FOTODOM

В Нижегородской области 38-летнего мужчину будут судить за систематическое обворовывание магазинов ради свиданий. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инциденты происходили на регулярной — местный житель девять раз обворовывал магазины перед тем, как пойти на свидание. Его добычей всегда становились бутылка спиртного и несколько банок рыбных консервов. С этим набором он отправлялся на свидания к своей избраннице.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 158.1 УК РФ. В ходе разбирательства он полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

До этого начинающий преступник ограбил ювелирный магазин, но потерял украшения при бегстве. Молодой человек признался в содеянном и заявил, что решил совершить преступление, чтобы испытать острые ощущения.

Ранее россиянин украл драгоценности у жены после решения о разводе.

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