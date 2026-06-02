Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Россияниин украл драгоценности у жены после решения о разводе

В Ростовской области муж обворовал жену, с которой находился в процессе развода
Freedomz/Shutterstock/FOTODOM

В Шахтах мужчина украл драгоценности у жены, с которой находится в процессе развода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Как уточняется, супруги решили развестись, но продолжали жить в одном домовладении. Улучив момент, 35-летний мужчина забрал три пары золотых сережек и кольцо жены стоимостью более 187 тыс. рублей, после чего продал украшения и потратил деньги.

Женщина обнаружила пропажу и обратилась в полицию с заявлением о краже. Сотрудники МВД провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого, которым оказался муж заявительницы.

Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит штраф до 200 тыс. рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. Его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее петербуржец не смог смириться с разводом и семь раз ударил ножом бывшую жену.

 
Теперь вы знаете
Самозанятость вам не нужна: 8 ситуаций, когда невыгодно ее оформлять
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!