Россияниин украл драгоценности у жены после решения о разводе

В Ростовской области муж обворовал жену, с которой находился в процессе развода

В Шахтах мужчина украл драгоценности у жены, с которой находится в процессе развода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Как уточняется, супруги решили развестись, но продолжали жить в одном домовладении. Улучив момент, 35-летний мужчина забрал три пары золотых сережек и кольцо жены стоимостью более 187 тыс. рублей, после чего продал украшения и потратил деньги.

Женщина обнаружила пропажу и обратилась в полицию с заявлением о краже. Сотрудники МВД провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого, которым оказался муж заявительницы.

Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит штраф до 200 тыс. рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. Его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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