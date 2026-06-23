Воспитательница заклеила рот плачущей девочке скотчем и оторвала вместе с кожей

В Венгрии воспитательница детского сада заклеила скотчем рот плачущему пятилетнему ребенку, сообщает портал Telex.

Инцидент произошел в апреле 2024 года в детском саду в поселке недалеко от Гёдёллё. По данным прокуратуры округа Пешт, женщина разняла драку двух детей во дворе и в наказание посадила пятилетнюю девочку на высокий стульчик.

Когда девочка начала громко плакать, а другие дети принялись ее дразнить, воспитательница отвела ее в кабинет и заклеила рот широким куском клейкой ленты. Примерно через минуту она сняла скотч и вывела ребенка обратно во двор. У пострадавшей зафиксировали легкую травму, которая зажила за восемь дней.

Прокуратура считает, что действия женщины поставили под угрозу эмоциональное и физическое развитие ребенка. Воспитательнице уже предъявили обвинение в создании угрозы жизни и здоровью несовершеннолетней. Какое наказание ей грозит, не уточняется.

Ранее мальчику оторвало фалангу дверью в российском детсаду по вине воспитателя.