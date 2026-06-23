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Общество

Психолог дала советы, как перестать заедать стресс ночью

Психолог Шарапова: в течение дня нужно есть каждые 3-4 часа
goffkein.pro/Shutterstock/FOTODOM

Для того чтобы перестать заедать стресс в ночное время особенно важно не доводить организм до истощения, а также снижать внутреннее напряжение. Об этом kp.ru рассказала психолог, преподаватель кафедры клинической психологии и психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ.

По словам специалиста, если в течение дня человек недоедает и накапливает стресс, то ночью его организм начнет требовать «допинг» в виде еды. Поэтому крайне важно избегать истощения и есть каждые 3-4 часа днем. Не следует пропускать основные приемы пищи, которые должны быть сбалансированными и содержать белки, небольшое количество жиров, сложные углеводы и овощи.

Психолог подчеркнула, что если за сутки калорий и энергии оказалось недостаточно, организм будет пытаться восполнить их в позднее время. Тем, кто чувствует голод перед отходом ко сну, рекомендуется устроить легкий перекус, отдав предпочтение банану, стакану кефира, йогурту или горсти орехов.

В случае, если в вечернее время возникает сильная тяга к еде, стоит сделать практики, которые снижают внутреннее напряжение. Одним из таких способов является прогрессивная мышечная релаксация, при которой нужно поочередно напрягать и расслаблять мышцы тела от ног до верха.

«Дыхательные практики. Например, дыхание «4-7-8»: вдох на 4 секунды, задержка дыхания на 7 секунд, медленный выдох на 8 секунд. Повторите несколько циклов. Такие упражнения быстро успокаивают нервную систему», — добавила специалист.

Гастроэнтеролог Елена Павлова и семейный нутрициолог Наталья Шипарева до этого говорили, что людям, которые решили перекусить на ночь, следует отдавать предпочтение легким продуктам. Рекомендуется выбирать белковую пищу, поскольку в ней содержится триптофан — аминокислота, которая необходима для синтеза мелатонина.

Ранее стало известно, что летом каждый десятый россиянин ест по ночам, когда спадает жара.

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