Женщина прикурила сигарету от пламени Вечного огня в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 39-летняя женщина прилюдно прикурила от пламени Вечного огня. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 12 июня. Местная жительница поднялась на постамент мемориального комплекса «Аллея Славы» и в присутствии других людей использовала пламя Вечного огня для поджога сигареты. На кадрах с места происшествия видно, как она несколько раз пытается поджечь сигарету, однако у нее не получается.

Подозреваемую по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК задержали. В данный момент решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения. Следователи в данный момент занимаются закреплением доказательной базы по делу.

Ранее мужчина бросил цветы в Вечный огонь в Петербурге, чтобы согреться.