Женщина отрезала пенис мужу, предложившему ей жить со второй женой

В Италии женщина отрезала пенис мужу, узнав, что он хочет с ней и второй женой

В Италии женщина напала на мужа с кухонным ножом, пока он спал, и отрезала ему пенис, пишет Daily Star. Причиной стал конфликт на почве многоженства: муж настаивал, чтобы его вторая жена переехала в один дом с первой.

По данным местных СМИ, пара — выходцы из Бангладеш — недавно переехала в город Ангри. Муж подобрал жилье, достаточное для обеих жен, однако 35-летняя вторая супруга была категорически против совместного проживания с другой женой. В ходе ссоры она дождалась, пока супруг уснет днем, и нанесла удар ножом.

Мужчина проснулся, выбрался на балкон первого этажа и начал кричать о помощи. Две прохожие женщины услышали крики, вошли в дом и смогли остановить кровотечение до прибытия скорой. Отделенный орган они положили на лед в надежде на повторное пришивание. Однако хирурги заявили, что восстановление невозможно.

Полиция застала супругу в состоянии шока — по свидетельствам, она все еще сжимала нож. Женщину арестовали и предъявили обвинение в покушении на жизнь человека.

