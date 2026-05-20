Эксперт по этикету объяснила, какую одежду нельзя носить в офисе в жару

В жаркую погоду в офис не стоит надевать шорты, топы и платья на бретельках, а также прозрачные вещи, поскольку даже в этот период сотрудники должны соблюдать дресс-код. Об этом «Москве 24» рассказала специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая.

По ее словам, шорты неприлично носить как мужчинам, так и женщинам, даже если это классические модели. Исключение могут быть только для представителей креативной индустрии, в компаниях с прописанным свободным стилем. Помимо этого, эксперт не советует выбирать вещи из прозрачных и полупрозрачных тканей: гипюра, шифона, сетки.

«Декольте и слишком открытые плечи также не для офиса: майки, топы и платья на бретельках и вовсе без них считаются моветоном. Максимум, что допустимо, – рукав длиной до середины плеча или более короткий рукав в офисах с нестрогим дресс-кодом. Если же надевается вещь с американской проймой, то плечи нужно прикрыть жакетом или кардиганом», — добавила Коломацкая.

Специалист также напомнила, что женщины в офисе должны обязательно носить колготки или чулки. Она уточнила, что можно выбрать полупрозрачные модели телесного цвета плотностью 5–8 ден, которые будут практически незаметны.

Врач, доцент Пироговского университета Ярослав Гурин до этого рассказал «Газете.Ru», что летом часто ноги могут отекать из-за жары, это нормальная реакция организма. Но отеки можно предотвратить пятью способами: вертикальный дренаж, контрастный душ, обильное питье, эластичная компрессия и отказ от капрона.

Ранее россиянам назвали запрещенные в жару еду и напитки.

 
