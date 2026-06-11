Дачникам рассказали, как ухаживать за кабачками в июне

Уход за кабачками в июне требует внимания к поливу, рыхлению и защите от болезней. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на экспертов. В первые 2–3 недели после всходов, пока корни не ушли глубоко, специалисты советуют поливать кусты раз в неделю теплой водой — по 3 литра под каждый.

До конца июля подачу воды продолжают, но льют ее строго под корень, не попадая на листья, иначе может развиться мучнистая роса. Через 2–3 часа после полива почву аккуратно рыхлят, чтобы не повредить поверхностные корешки. Обязательна регулярная прополка: сорняки отнимают питание и распространяют болезни.

Для улучшения проветривания и предотвращения загнивания завязей удаляют крупные листья, которые лежат на земле или затеняют урожай, но корешок листа не срезают — он питает плод. Первые цветки-пустоцветы лучше убрать почти полностью, позже несколько оставляют для опыления (у самоопыляемых гибридов можно удалять все). Первые 2–3 молодых плода срезают при длине 12–15 см — это стимулирует дальнейшее плодоношение.

За сезон кабачки подкармливают минимум три раза. Основные варианты удобрений: настой крапивы, дрожжевая подкормка, ЭМ-препараты, мочевина (только при явном замедлении роста и бледных листьях).

Агроном Денис Терентьев до этого рассказал, как правильно подкармливать картофель в июне.

Специалист посоветовал заменить азотные удобрения на фосфорно‐калийные подкормки, которые позволят растению направить ресурсы на формирование основы урожая. При этом одним из наилучших вариантов для полива является монофосфат калия. Это удобрение отличается от суперфосфата и золы тем, что быстрее растворяется в воде и в короткие сроки поставляет картофелю питательные вещества.

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