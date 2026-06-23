Юрист рассказал о правилах питания в общественном транспорте

В России на федеральном уровне нет запрета на употребление пищи в общественном транспорте, однако эта сфера регулируется на местных уровнях. Чаще всего выдвигается одно ключевое требование – еда не должна причинять дискомфорт другим пассажирам или приводить к порче имущества, объяснил в беседе с RT преподаватель Университета «Синергия», правозащитник Антон Палюлин.

Он отметил, что нормы СанПиН обязывают перевозчиков регулярно очищать салоны транспорта и проводить дезинфекцию, но при этом не вводят никаких строгих запретов для пассажиров.

«Реальные ограничения возникают исключительно на региональном уровне и в локальных актах транспортных предприятий, причём фокус смещён с самого факта еды на риск загрязнения окружающего пространства», — пояснил правозащитник.

В пример строгих правил он привёл московский метрополитен, где запрещено находиться с продуктами, напитками и мороженым в открытой упаковке. Разрешёно, к примеру, иметь при себе закрытую бутылку с водой и сэндвич в непромокаемой упаковке, так как они не грозят порчей имущества или одежды других людей.

В других случаях правила регулируются перевозчиками, причём практики наложения штрафов за еду в автобусах практически нет. Составить акт о порче имущества могут только, например, если открытый кофе пролился на сидения.

«Пассажиру достаточно руководствоваться простым принципом разумной достаточности: еда не должна создавать дискомфорт окружающим и угрожать чистоте транспортного средства», — заключил специалист.

Исследователи до этого выяснили, что чаще всего россияне покупают для путешествий сэндвичи и бургеры (79% опрошенных) и выпечку (78%). Большинство опрошенных россиян (81%) заранее решают, чем будут питаться в дороге. 64% всегда берут еду с собой. Чаще всего так поступают при поездках на автомобиле (83%) и поезде (77%), а также автобусе (50%) и самолёте (23%). Более половины жителей страны (52%) берут минимум еды и потом докупают по пути.

Ранее россиянам назвали идеальный фастфуд для употребления в дороге.