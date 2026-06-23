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Общество

Россиянам объяснили, почему премии на работе перестают их радовать

Специалист Якубович: премии могут снижать внутреннюю мотивацию сотрудников
Shutterstock

Премии на работе со временем перестают вызывать эйфорию, поскольку внешние награды могут снижать внутреннюю мотивацию. Об этом RuNews24.ru рассказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

«Исследования показывают: если премии становятся регулярными, они теряют мотивационную силу. Человек привыкает, начинает воспринимать бонус как должное — и магия исчезает», — отметил эксперт.

По его словам, вместе с выплатой может приходить осознание, что сотруднику нужно начинать с нуля и доказывать свою значимость заново. Это приводит к усталости, прокрастинации и фрустрации.

Чтобы исправить это, Якубович посоветовал сместить фокус с «вознаграждения» на «смысл», а также превратить премию в неожиданность. Кроме того, следует искать нематериальные стимулы, например, в публичном признании, интересных проектах или возможности влиять на решения компании.

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский до этого говорил, что премия не считается обязательной частью зарплаты, а относится к дополнительным стимулирующим выплатам. Лишить сотрудника такой поддержки можно на вполне законных основаниях, если работодатель соблюдает все статьи ТК РФ.

Ранее юрист рассказал, какие доходы делятся при разводе.

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