Россиянам объяснили, почему премии на работе перестают их радовать

Премии на работе со временем перестают вызывать эйфорию, поскольку внешние награды могут снижать внутреннюю мотивацию. Об этом RuNews24.ru рассказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

«Исследования показывают: если премии становятся регулярными, они теряют мотивационную силу. Человек привыкает, начинает воспринимать бонус как должное — и магия исчезает», — отметил эксперт.

По его словам, вместе с выплатой может приходить осознание, что сотруднику нужно начинать с нуля и доказывать свою значимость заново. Это приводит к усталости, прокрастинации и фрустрации.

Чтобы исправить это, Якубович посоветовал сместить фокус с «вознаграждения» на «смысл», а также превратить премию в неожиданность. Кроме того, следует искать нематериальные стимулы, например, в публичном признании, интересных проектах или возможности влиять на решения компании.

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский до этого говорил, что премия не считается обязательной частью зарплаты, а относится к дополнительным стимулирующим выплатам. Лишить сотрудника такой поддержки можно на вполне законных основаниях, если работодатель соблюдает все статьи ТК РФ.

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