Юрист рассказал, какие доходы делятся при разводе

Зарплата, премии, доходы от бизнеса, дивиденды, купоны, деньги от продажи активов, приобретенных в браке, обычно рассматриваются как общие и подлежат разделу. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.

«При разводе деньги на счете часто становятся отдельной точкой конфликта. Кажется, что если счет открыт на одного супруга, то и накопления принадлежат ему. В семейном праве такая логика обычно не работает. Суд смотрит на происхождение средств, период их поступления и связь с семейным бюджетом. Если деньги заработаны в браке, размещены на вкладе, накопительном счете, брокерском счете или вложены в ценные бумаги за счет общих доходов, они входят в общую имущественную массу, даже когда доступ к счету был только у одного человека», — пояснил Хрулев.

Он отметил, что на практике финансовый спор редко сводится к простой фразе «делим пополам». Нужно понять, когда деньги появились, из какого источника поступили, были ли они получены до брака, по наследству, в дар, от продажи личного имущества или за счет общего труда семьи.

«Личные средства тоже существуют. Деньги, накопленные до брака, полученные по наследству или подаренные лично одному супругу, могут остаться за ним. Для этого нужны доказательства, а не устные объяснения. Выписки, договоры, свидетельства, история переводов, справки о закрытии старых вкладов и покупке новых активов часто решают больше, чем эмоциональные доводы. По выплатам, связанным со здоровьем, нужно отдельно смотреть их назначение. Одни суммы могут иметь личный характер, другие входят в общий финансовый спор, если у них нет специальной цели», — отметил Хрулев.

Самой опасной ошибкой в таких делах он назвал срочное снятие денег перед разводом или перевод их родственникам «на хранение». Такая операция редко исчезает из поля зрения суда. Если выясняется, что общие средства были выведены без согласия второго супруга и не пошли на нужды семьи, их стоимость может быть учтена при разделе.

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