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Общество

Подростки пытались отравить военного по заданию украинских спецслужб и получили сроки

Новосибирских подростков, измазавших машину военного ядом, осудили на пять лет

В Новосибирской области суд вынес приговор молодым людям, которых подозревали в покушении на жизнь военного. Об этом сообщает Следком.

Как установили следователи, оба молодых человека получили задание от украинских спецслужб. Кураторы также помогли им раздобыть три емкости с опасным химическим веществом.

Юноши подошли к машине военного и облили этим средством ручку и зеркало заднего вида. Все происходящее они снимали на видео.

Довести умысел до конца они не смогли. За успешное выполнение задания им обещали деньги.

«Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал фигурантов виновными и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел летом прошлого года. Школьников остановили сотрудники ФСБ. В отношении несовершеннолетних возбудили дело. К расследованию привлекали в том числе и экспертов в области фармацевтики.

Ранее ФСБ предотвратила покушение на высокопоставленного военного в Крыму.

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