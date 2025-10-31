Подростков, которые обмазали ядом машину военного, будут судить в Новосибирске

В Новосибирской области предстанут перед судом двое подростков, обвиняемых в покушении на жизнь военнослужащего. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

«Для совершения преступления соучастники получили от украинских спецслужб три емкости с опасными химическими веществами. В дневное время 26 июля 2025 года фигуранты нанесли на ручку и боковое зеркало заднего вида принадлежащего мужчине автомобиля ядовитую смесь, зафиксировав свои действия на камеру мобильного телефона», — отмечается в сообщении СК.

По данным следствия, двое несовершеннолетних действовали по заказу украинских спецслужб и получили от них емкости с ядовитыми веществами. Их действия пресекли сотрудники ФСБ России. В ходе следствия были проведены экспертизы, привлечены специалисты в области фармацевтики. Обвинительное заключение по делу направлено в суд.

