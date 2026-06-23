Мэра иркутского города сняли с поста за утрату доверия

Тулунский городской суд в Иркутской области досрочно прекратил полномочия мэра Михаила Гильдебранта по иску прокуратуры. Решение, основанное на формулировке «утрата доверия», опубликовано на сайте судебной инстанции.

Постановление пока не вступило в силу — у Гильдебранта есть срок на обжалование. Он руководил Тулуном с сентября 2024 года, проработав менее двух лет, и является секретарем городского отделения партии «Единая Россия».

Предшественник Гильдебранта Юрий Карих был осужден по нескольким статьям, включая халатность, превышение полномочий и растрату. Следствие установило, что с 2014 по 2023 год он не расселял 29 семей из аварийного общежития.

Из материалов дела следует, что в 2020 году после разрушительного наводнения Карих распределил квартиры жильцам 11 домов, не пострадавших от стихии, оставив пострадавших без жилья. Кроме того, за следующие два года он получил в собственность муниципальный участок, оформив его через подставных лиц и причинив бюджету ущерб в размере свыше 1 млн рублей. В 2022 году, как установил Следком, Карих передал еще один земельный надел своему сыну.

Ранее мэр Тулуна потерял жену в ДТП.