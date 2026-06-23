Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Мэра иркутского города сняли с поста за утрату доверия

Суд Тулуна отправил мэра города Гильдебранта в отставку по иску прокуратуры
Администрация города Тулуна/VK

Тулунский городской суд в Иркутской области досрочно прекратил полномочия мэра Михаила Гильдебранта по иску прокуратуры. Решение, основанное на формулировке «утрата доверия», опубликовано на сайте судебной инстанции.

Постановление пока не вступило в силу — у Гильдебранта есть срок на обжалование. Он руководил Тулуном с сентября 2024 года, проработав менее двух лет, и является секретарем городского отделения партии «Единая Россия».

Предшественник Гильдебранта Юрий Карих был осужден по нескольким статьям, включая халатность, превышение полномочий и растрату. Следствие установило, что с 2014 по 2023 год он не расселял 29 семей из аварийного общежития.

Из материалов дела следует, что в 2020 году после разрушительного наводнения Карих распределил квартиры жильцам 11 домов, не пострадавших от стихии, оставив пострадавших без жилья. Кроме того, за следующие два года он получил в собственность муниципальный участок, оформив его через подставных лиц и причинив бюджету ущерб в размере свыше 1 млн рублей. В 2022 году, как установил Следком, Карих передал еще один земельный надел своему сыну.

Ранее мэр Тулуна потерял жену в ДТП.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В половине регионов ограничат продажу алкоголя в день выпускных. Где будет действовать запрет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!