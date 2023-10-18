Вопрос с арестом тулунского градоначальника решили отложить

Суд в Иркутске отложил принятие решения касательно избрания меры пресечения мэру Тулуна Юрию Кариху, который обвиняется в мошенничестве, на три дня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областной прокуратуры.

Тулунский градоначальник и пятеро его подчиненных обвиняются в мошенничестве.

Согласно версии следствия, после наводнения 2019 года они могли «вселять» в аварийное жилье неких лиц, затем расселяли их в новое жилье как нуждающихся в переселении. При этом полученную недвижимость фигуранты продавали, а деньги присваивали, считают следователи.

«Кировский районный суд отложил принятие решения по избранию меры пресечения мэру Тулуна на 72 часа, до субботы», — пояснили в региональном ведомстве.

Стало известно, что заседание решили перенести по просьбе защиты обвиняемого для сбора характеризующих материалов.

Юрий Карих становился мэром Тулуна дважды, в 2010 и 2014 годах. В 2013 году его признали виновным в мошенничестве и назначили чиновнику штраф 50 тыс. рублей. Тогда Карих сложил полномочия. Тем не менее, через некоторое политик время все равно успешно переизбрался на новый срок.

До этого подчеркивалось, что СК потребует у суда заключить под стражу обвиняемого в мошенничестве мэра Тулуна.

Ранее мэру Тулуна и его подчиненным предъявили обвинение в мошенничестве с жильем.