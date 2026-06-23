В Краснодаре на видео попало жестокое избиение подростками мужчины не детской площадке

В Краснодаре ищут подростков, напавших на мужчину на детской площадке

Полицейские Краснодара организовали проверку после избиения мужчины. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в ЖК «Зеленодар». Как рассказала жена пострадавшего, она вышла погулять вместе с ребенком. Около детской горки на площадке она заметила компанию молодых людей, которые использовали нецензурную лексику и мусорили.

Женщина сделала одному из подростков замечание, но тот не слушал ее. Затем к ней подошел другой, который представился 24-летним братом юноши и оскорбил оппонентку.

Россиянка позвала супруга, так как тот находился рядом. Во время конфликта компания избила мужчину. На кадрах заметно, как один из участников драки падает на асфальт, после чего ему наносят удары.

«По данному факту краснодарской полицией проводится проверка, устанавливаются личности граждан», – сообщается в публикации МВД.

После разбирательств сотрудники правоохранительных органов примут решение.

Ранее двое юношей во время ссоры изрезали знакомого в Ижевске, он не выжил.