Около 10 россиян заразились опасной лихорадкой в отеле на Мальдивах

По меньшей мере 10 россиян заболели лихорадкой денге во время отдыха на Мальдивах, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По его данным, все заразившиеся проживали в отеле Sun Siyam на курорте Иру Фуши, который пользуется популярностью как одно из лучших мест для семейного отдыха в Индийском океане.

Туристы пожаловались на большое количество комаров на территории отеля и отсутствие реакции со стороны персонала: сотрудники якобы утверждали, что уже приняли все возможные меры для борьбы с насекомыми.

Первым заболел мужчина, у которого через несколько дней после приезда появились симптомы лихорадки – чередующиеся периоды высокой температуры и слабости, сильные головные боли. Он не стал обращаться к врачам и лечился самостоятельно.

Двое других россиян ощутили симптомы лихорадки уже при возвращении в Москву и сразу обратились в частную клинику. У них взяли анализы, показавшие низкий уровень лейкоцитов и тромбоцитов – характерный признак денге. Оба заболевших госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое.

Еще двое заболевших после отдыха в том же отеле – супруги, почувствовавшие симптомы денге во время обратного перелета.

Тоже жившие в Sun Siyam 37-летняя москвичка с маленькой дочерью обратились к врачам после возвращения на родину, но у них в итоге диагностировали не денге, а вирус Коксаки.

Вспышка денге началась на Мальдивах еще зимой. Число заразившихся уже перевалило за 2 тысячи человек – как минимум в пять раз больше, чем при аналогичной прошлогодней вспышке. Двое заболевших – молодые люди в возрасте 17 и 20 лет – не выжили.

Ранее Роспотребнадзор оценил риски распространения денге в России.