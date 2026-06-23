Уголовное дело завели после нападения компании мужчин на детей в Тыве

В Тыве завели дело после нападения компании мужчин на детей

В Тыве возбудили дело после того, как мужчины проникли на территорию детского лагеря. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ — кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В результате случившегося никто не пострадал, однако один из детей обнаружил пропажу телефона.

Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются. Правоохранители ищут злоумышленников.

Инцидент произошел в ночь на 22 июня детском лагере «Таежный» в Ак-Довураке. Предварительно, пятеро мужчин проникли на территорию, где стали допрашивать детей и проверять у них карманы. Злоумышленники забрали несколько вещей у несовершеннолетних и скрылись.

Ранее в Тыве пьяный дебошир напал на детей в лагере.