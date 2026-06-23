Стало известно, какие особенности организма больше всего привлекают комаров

Комары, согласно исследованиям, склонны больше реагировать на людей с первой группой крови. Кроме того, они ориентируются на запах кожи и тепло тела, а также на углекислый газ. Так как у детей, как правило, температура тела выше, то их насекомые кусают чаще, причем есть риск бактериальной инфекции, предупредила в беседе с RT заведующая консультативно-диагностическим центром РДКБ Минздрава России, аллерголог-иммунолог Анна Усачёва.

«У детей обычно выше температура тела, они чаще дышат и выделяют больше углекислого газа. Кроме того, кожа у них тоньше, а запах пота и продуктов обмена может быть более выраженным для насекомых», — объяснила специалист.

Когда комар кусает человека, в кожу попадает его слюна с биологически активными веществами, из-за чего место укуса начинает зудеть, может появиться отек. Если жертвой насекомого стал аллергик или ребенок, то ранка может воспалиться. Другие последствия в большей степени зависят не от комара, а от реакции человека – так, если он сильно расчесывает кожу, то может начаться бактериальная инфекция, что чаще наблюдается у детей, так как они не могут терпеть зуд.

Врач подчеркнула, что при сильном покраснении места укуса, боли, появлении гноя и высокой температуре нужно оперативно обратиться за медпомощью. Также Усачёва призвала использовать репелленты, защитную одежду, а на окна установить москитные сетки. Важно, однако, соблюдать меры безопасности при применении средств от насекомых – они должны соответствовать возрасту ребенка. Кроме того, нельзя распылять репелленты на поврежденную кожу, а для снижения зуда рекомендуется использовать компрессы и специальные средства, заключила врач.

До этого центр «Вектор» Роспотребнадзора выявил на территории России более 30 новых вирусов, переносимых клещами, комарами, рукокрылыми и мелкими млекопитающими. Также были выявлены три новых неклассифицированных РНК-вируса.

Ветеринар ранее предупредила об опасности укусов комаров для питомцев.