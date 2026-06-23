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Общество

В Монголии на границе с РФ выявлен случай заражения человека сибирской язвой

ТАСС: у жителя приграничного с РФ района в Монголии обнаружена сибирская язва
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

У жителя сомона (района. — «Газета.Ru») Тэс возле российской границы в аймаке (регионе. — «Газета.Ru») Увс в Монголии выявлена сибирская язва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальный центр зоонозных инфекций.

«Заражение, вероятно, произошло от умершей по неизвестным причинам овцы. Заболевший проходит лечение в аймачной больнице», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что совместная группа зоонозного центра и ветеринарного управления проводит дезинфекционные работы в очаге инфекции. Также осуществляется эпидемиологический надзор для ограничения распространения сибирской язвы. Случаи заболевания в аймаке Увс регистрируются с 2004 года, при этом шесть случаев зафиксировано в сомоне Тэс.

Сомон Тэс располагается на границе с Тувой. Роспотребнадзор сообщал о рисках завоза сибирской язвы в приграничные регионы в первую очередь из стран Центральной Азии.

12 сентября в поселке Первомайский в Красноярском крае вводили карантин из-за обнаруженной у животных сибирской язвы.

Сибирская язва — опасная инфекционная болезнь, возбудителем которой является Bacillus anthracis. Люди могут заразиться от больных животных или если употребят в пищу инфицированное сырье. От человека к человеку эта болезнь не передается. У людей язвы часто появляются на лице, шее и кистях рук. Болезнь сопровождается недомоганием, разбитостью, головной болью, температура может повыситься до 39–40°С и держаться около недели.

Ранее ученые научились лечить сибирскую язву на летальной стадии.

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