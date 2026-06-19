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Общество

В Госдуме объяснили, почему в России невозможно отказаться от летних отключений воды

Отказаться от летних отключений воды пока невозможно, заявили в Госдуме
myboys.me/Shutterstock/FOTODOM

Полностью отказаться от летних отключений горячей воды в масштабах всей России в ближайшей перспективе невозможно. Это не вопрос привычки или устаревших регламентов, а вопрос надежности коммунальной инфраструктуры, рассказал «Газете.Ru» рассказал Александр Аксёненко, заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ.

«После завершения отопительного сезона теплосетям необходимо пройти гидравлические испытания и профилактический ремонт. Именно в этот период выявляются слабые участки трубопроводов, которые могут стать причиной крупных аварий зимой. Если отказаться от таких работ, риск аварийных отключений в отопительный сезон существенно возрастет, а их последствия будут гораздо серьезнее нескольких дней без горячей воды», — объяснил он.

Однако есть варианты сократить сроки отключений.

«Современные технологии позволяют проводить диагностику сетей точнее, использовать резервные схемы подключения и выполнять ремонт локально, не отключая целые районы. В новых микрорайонах такие решения уже закладываются на этапе проектирования», — рассказал эксперт.

По словам Александра Аксёненко, основное ограничение сегодня — состояние коммунальной инфраструктуры. Во многих регионах инженерные сети эксплуатируются десятилетиями, а уровень их износа остается очень высоким. Именно поэтому модернизация ЖКХ должна стать одним из ключевых государственных приоритетов. Средства, собираемые в системе ЖКХ, должны в большей степени направляться именно на обновление инженерных сетей и использоваться строго по целевому назначению.

«Если говорить о горизонте ближайших 10–15 лет, задача должна состоять не в том, чтобы полностью отменить профилактические отключения, а в том, чтобы сделать их максимально незаметными для людей. Там, где проведена модернизация, сроки уже сокращаются до нескольких дней. По мере обновления инфраструктуры эта практика будет распространяться», — пояснил специалист.

Ответ на вопрос, можно ли жить без летних отключений горячей воды — скорее да, но только при одном условии: если страна последовательно инвестирует в модернизацию коммунального комплекса.

«Надежность инженерных сетей не появляется сама по себе — она требует системной работы и долгосрочных вложений. Именно это сегодня является главным условием повышения качества жизни в российских городах», — резюмировал он.

Ранее россиян предупредили, что нельзя смывать в канализацию, хотя все это делают.

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