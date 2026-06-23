Диетолог оценила пользу добавок с омега-3

Вместо аптечных добавок с омега-3 жирными кислотами лучше употреблять натуральные продукты, поскольку искусственно синтезированные препараты не могут повторить природную формулу усвоения жирных кислот. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, рыбий жир в капсулах часто оказывается бесполезным или даже вредным для организма, поскольку он быстро окисляется. В таком виде жир не принесет пользы.

«Важно учитывать форму продукта, степень его очистки и свежесть: это достаточно сложные технологические параметры. Иногда под видом омега-3 может продаваться обычный рыбий жир, который уже окислен и не содержит полноценного состава жирных кислот. При этом на упаковке может быть указано «омега-3», но по факту внутри оказывается окисленный продукт», — рассказала Соломатина.

При этом врач уточнила, что постоянное присутствие натуральных источников омеги-3 в рационе обеспечивает накопительный эффект и позволяет сохранить здоровье к преклонному возрасту.

Врач-эндокринолог Центра женского здоровья, расположенный на Федеративном проспекте Екатерина Горюнова до этого рассказала «Газете.Ru», что омега-3 критически важны для регуляции овуляции, улучшения кровотока в органах малого таза и замедления процессов старения яичников.

Ранее было названо условие, при котором омега-3 не снижают риск деменции.