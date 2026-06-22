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Наука

Названо условие, при котором омега-3 не снижают риск деменции

The Lancet: омега-3 не снижают риск деменции при неправильном питании
Farion_O/Shutterstock/FOTODOM

Добавки с омега-3 сами по себе не помогают защититься от деменции, если человек продолжает мало двигаться и сохранять питание с избытком углеводов и насыщенных жиров. К такому выводу пришли исследователи из Университета Южной Калифорнии. Результаты опубликованы в The Lancet eBioMedicine.

Исследования связывают жирные кислоты омега-3 с пользой для мозга и сердечно-сосудистой системы. Эти полиненасыщенные жирные кислоты входят в состав клеточных мембран, а их дефицит может быть связан с ухудшением когнитивных функций. Особенно полезны они для людей с вариантом гена APOE4, который повышает риск болезни Альцгеймера.

Чтобы проверить, могут ли добавки с рыбьим жиром сами по себе поддерживать когнитивное здоровье, ученые провели клиническое исследование с участием 365 человек в возрасте от 55 до 80 лет. У всех добровольцев был низкий уровень омега-3 и как минимум один фактор риска деменции — ожирение, гиподинамия, высокое давление или повышенный холестерин. Почти у половины участников также была хотя бы одна копия гена APOE4.

Одни участники принимали омега-3, другие — плацебо. Анализы показали, что у людей из первой группы действительно вырос уровень омега-3 в эритроцитах и концентрация докозагексаеновой кислоты в спинномозговой жидкости. Однако на состоянии мозга это не отразилось: объем гиппокампа — важной для памяти области мозга —, не изменился, как и когнитивные показатели.

Авторы пришли к выводу, что одной добавки недостаточно для профилактики нейродегенеративных заболеваний. Эффект омега-3, вероятно, проявляется только как часть комплексного подхода — в сочетании с физической активностью, полноценным сном, снижением стресса и рационом, богатым жирной рыбой, орехами и семенами.

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