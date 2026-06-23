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Общество

Юрист рассказал, почему нельзя переводить или тратить деньги, полученные от незнакомца

Хаминский: самому возвращать перевод от незнакомца не стоит из-за мошенников
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Полученные от незнакомца на банковский счет деньги нельзя тратить или самостоятельно возвращать обратно. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский в беседе с агентством «Прайм».

Хаминский рассказал, что одна из распространенных схем, когда мошенники переводят деньги, а затем просят вернуть их на другие реквизиты, в результате чего человек теряет свои собственные средства.

Юрист отметил, что правильно в таком случае будет связаться с банком, сообщить об ошибке и оформить возврат через сотрудников кредитной организации.

При этом он добавил, что есть законное исключение, когда в назначении платежа указано «подарок» или «благотворительность». В этом случае получатель имеет право распоряжаться деньгами по своему усмотрению, но даже в этой ситуации стоит быть осторожным.

До этого МВД предупредило россиян о схеме обмана в приложениях для знакомств.

Ранее телефонные мошенники начали обманывать россиян с помощью воя сирены.

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