Диетолог предупредил, кому не стоит есть вареную кукурузу

Вареная кукуруза является полезным продуктом, однако, некоторым людям стоит отказаться от ее употребления. Об этом в беседе с aif.ru рассказал диетолог Антон Поляков.

Так, по его словам, опасность может возникнуть для людей с непереносимостью этого продукта.

«Также может появиться аллергическая реакция. Кроме того, если у человека какое-то системное воспаление, то содержащиеся в кукурузе вещества могут поддержать это воспаление. При наличии воспаления кукуруза на пользу не пойдет», — отметил Поляков.

Он добавил, что при приготовлении кукурузы важно не злоупотреблять солью, потому что это может негативно сказаться на почках и привести к отекам.

В целом при регулярном употреблении у здоровых людей вареная кукуруза может улучшить пищеварение и сердечно‑сосудистую систему за счет высокого содержания клетчатки и калия. Кроме того, в ней присутствуют антиоксиданты лютеин и зеаксантин, которые защищают зрение.

Ученые Чикагского университета до этого установили, что природный пигмент зеаксантин, содержащийся в кукурузе, манго, шпинате и других овощах и фруктах, способен повышать эффективность противораковой терапии.

Ранее врач назвала продукты, которые помогут сохранить зрение.