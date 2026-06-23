Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Диетолог предупредил, кому не стоит есть вареную кукурузу

Диетолог Поляков: вареная кукуруза может вызвать аллергическую реакцию
Shutterstock

Вареная кукуруза является полезным продуктом, однако, некоторым людям стоит отказаться от ее употребления. Об этом в беседе с aif.ru рассказал диетолог Антон Поляков.

Так, по его словам, опасность может возникнуть для людей с непереносимостью этого продукта.

«Также может появиться аллергическая реакция. Кроме того, если у человека какое-то системное воспаление, то содержащиеся в кукурузе вещества могут поддержать это воспаление. При наличии воспаления кукуруза на пользу не пойдет», — отметил Поляков.

Он добавил, что при приготовлении кукурузы важно не злоупотреблять солью, потому что это может негативно сказаться на почках и привести к отекам.

В целом при регулярном употреблении у здоровых людей вареная кукуруза может улучшить пищеварение и сердечно‑сосудистую систему за счет высокого содержания клетчатки и калия. Кроме того, в ней присутствуют антиоксиданты лютеин и зеаксантин, которые защищают зрение.

Ученые Чикагского университета до этого установили, что природный пигмент зеаксантин, содержащийся в кукурузе, манго, шпинате и других овощах и фруктах, способен повышать эффективность противораковой терапии.

Ранее врач назвала продукты, которые помогут сохранить зрение.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В половине регионов ограничат продажу алкоголя в день выпускных. Где будет действовать запрет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!