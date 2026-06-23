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Волосы, взгляд и фон: МВД рассказало, каким должно быть идеальное фото на паспорт

МВД: волосы не должны закрывать глаза на фото для российского паспорта
Videographer_42/Shutterstock/FOTODOM

Фотография для российского паспорта должна соответствовать возрасту гражданина на момент подачи заявления, а волосы не должны закрывать глаза. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД России.

В ведомстве пояснили, что фотографии для оформления или замены паспорта должны быть одинаковыми, выполненными в черно-белом или цветном варианте, размером 35×45 мм и содержать изображение лица без головного убора.

Исключение предусмотрено для граждан, чьи религиозные убеждения не позволяют находиться на людях без головного убора. В таком случае фотографироваться разрешается в головном уборе, если он не скрывает овал лица.

В МВД также отметили, что лицо на снимке должно быть четким и находиться в фокусе от кончика подбородка до линии роста волос и от носа до ушей.

Кроме того, фотографироваться необходимо строго анфас, смотреть прямо в объектив, сохранять нейтральное выражение лица и держать рот закрытым. Фон должен быть белым, ровным, без полос, пятен, посторонних предметов и теней. При этом глаза должны оставаться открытыми, а волосы не могут закрывать их.

В ведомстве подчеркнули, что несоблюдение установленных требований к фотографии станет основанием для отказа в приеме заявления на выдачу или замену паспорта, а также других документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Ранее эксперт предупредил о рисках хранения фото паспорта в галерее смартфона.

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