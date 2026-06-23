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Общество

Появились кадры пожара в Калифорнии, где огонь охватил гектары леса у автострады

В Калифорнии загорелся лес у автострады, при тушении пострадал пожарный
Gina Ferazzi/Getty Images

В Калифорнии на западном побережье США загорелся лес у магистрали между штатами, сообщает The Desert Sun.

Издание пишет, что возгорание произошло 22 июня в городе Калимесе. Огонь охватил 89 акров (36 га) и на несколько часов нарушил движение по автостраде. Примерно восемь часов ушло у пожарных на то, чтобы локализовать возгорание на 65%. При этом они старались в первую очередь не допустить, чтобы огонь перекинулся на автостраду и соседние коммерческие объекты.

В статье говорится, что при тушении пострадал один пожарный. Его госпитализировали. Всего в борьбе с огнем участвовали 115 человек, 17 машин, четыре экипажа, три водовоза, два бульдозера, вертолет и шесть других единиц техники.

В мае в Чернобыльской зоне отчуждения загорелся лес на площади более 1,1 тыс. гектаров. Борьбу с огнем осложняли не только сухая погода и сильный ветер, но и риск подрыва на минах, сообщили украинские спасатели. Эксперты предупредили, что ситуация с пожаром создает серьезные радиационные угрозы, особенно для западных стран.

Ранее мужчина поджег пятиэтажку, когда пытался поймать таракана.

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