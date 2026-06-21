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В России появится ГОСТ на каблуки

В России с ноября начнет действовать ГОСТ на женские каблуки
Shutterstock

ГОСТ на проверку прочности каблуков в женской обуви заработает в России со 2 ноября 2026 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на электронную базу Росстандарта.

Во время испытания прочности каблука обувь закрепляют в специальной машине, которая фиксирует «нос» неподвижно, а каблук постепенно тянут назад. Нагрузку доводят до 200 ньютонов и измеряют, насколько каблук сместился относительно носочной части обуви.

В стандарте указывается, что такая нагрузка в два-три раза выше той, которая происходит при ходьбе.

На следующем этапе силу увеличивают до 400 ньютонов. Далее нагрузку снимают и проверяют, вернулся ли каблук в исходное положение или остался деформированным.

В конце испытания каблук продолжают тянуть до полного отрыва или разрушения обуви. Таким образом испытатели зафиксируют максимальную нагрузку, которую выдержало крепление, и укажут, что именно повредилось: оторвался каблук, разрушилась набойка или произошла другая поломка.

С 1 июня в России вступили в силу ГОСТы на унитазы и туалетную бумагу.

Ранее россиянам назвали причину появления ГОСТа на маникюр.

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