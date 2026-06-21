В России появится ГОСТ на каблуки

ГОСТ на проверку прочности каблуков в женской обуви заработает в России со 2 ноября 2026 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на электронную базу Росстандарта.
Во время испытания прочности каблука обувь закрепляют в специальной машине, которая фиксирует «нос» неподвижно, а каблук постепенно тянут назад. Нагрузку доводят до 200 ньютонов и измеряют, насколько каблук сместился относительно носочной части обуви.
В стандарте указывается, что такая нагрузка в два-три раза выше той, которая происходит при ходьбе.
На следующем этапе силу увеличивают до 400 ньютонов. Далее нагрузку снимают и проверяют, вернулся ли каблук в исходное положение или остался деформированным.
В конце испытания каблук продолжают тянуть до полного отрыва или разрушения обуви. Таким образом испытатели зафиксируют максимальную нагрузку, которую выдержало крепление, и укажут, что именно повредилось: оторвался каблук, разрушилась набойка или произошла другая поломка.
С 1 июня в России вступили в силу ГОСТы на унитазы и туалетную бумагу.
Ранее россиянам назвали причину появления ГОСТа на маникюр.